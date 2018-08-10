В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Верхнеуслонском районе Татарстана около деревни Кзыл –Байрак в кювет вылетел Фольсквагена-минивен.
По предварительным данным, 56-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением на повороте и слетел с дороги, после чего опрокинулся.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали 27-летняя женщина и трое ее детей - шестилетний мальчик, его пятилетний брат и их двухлетняя сестра.
На месте аварии работали сотрудники МЧС Татарстана. Они отключили аккумулятор, чтобы не произошло случайного возгорания, а также помогли поставить минивен обратно на колеса.
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