В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В отношении 42-летнего жителя Козловского района возбудили уголовное дело по статье «изнасилование».
По версии следствия, вечером 6 августа этого в городе Козловке мужчина выпивал у своего знакомого в общежитии. Во время застолья ему, видимо, не сиделось на месте, и он проник в соседнюю, чужую, комнату.
Там подозреваемый наткнулся на незнакомую ему женщину, которую он в итоге изнасиловал. После того, как мужчина надругался над своей жертвой, он поспешил скрыться.
Как только незваный «гость» покинул комнату, женщина позвонила в полицию. Стражам порядка удалось в кратчайшие сроки выйти на след подозреваемого и задержать его. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.
- Злоумышленник не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и в 2007 году за убийство, и имеет непогашенную судимость, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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