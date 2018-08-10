2018-08-10T12:02:55+03:00
Происшествия

В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки

Мужчина все еще имеет непогашенную судимость
Олег ЛУГОВОЙ
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Как только незваный «гость» покинул комнату, женщина позвонила в полицию.Как только незваный «гость» покинул комнату, женщина позвонила в полицию.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В отношении 42-летнего жителя Козловского района возбудили уголовное дело по статье «изнасилование».

По версии следствия, вечером 6 августа этого в городе Козловке мужчина выпивал у своего знакомого в общежитии. Во время застолья ему, видимо, не сиделось на месте, и он проник в соседнюю, чужую, комнату.

Там подозреваемый наткнулся на незнакомую ему женщину, которую он в итоге изнасиловал. После того, как мужчина надругался над своей жертвой, он поспешил скрыться.

Как только незваный «гость» покинул комнату, женщина позвонила в полицию. Стражам порядка удалось в кратчайшие сроки выйти на след подозреваемого и задержать его. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.

- Злоумышленник не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и в 2007 году за убийство, и имеет непогашенную судимость, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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