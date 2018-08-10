2018-08-10T12:33:55+03:00
Происшествия

В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой

В результате аварии пострадали два человека [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места аварииС места аварииФото: МЧС Татарстана
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Накануне в 15.31 на 15 километре трассы Русский Акташ-Кузайкино в Альметьевском районе Татарстана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Газели»-фургона, легковушки «Тойота-Камри», восьмиместного микроавтобуса «Рено Пассенджер» и автокрана «Урал».

По предварительным данным, у «Газели» во время движения слетело колесо. Отчего фургон дернулся и боротом коснулся автокрана. После этого водитель «Газели» совсем потерял управление и врезался в микроавтобусом-такси, который ехал по маршруту «Казань-Бугульма».

С места ДТП Фото: МЧС Татарстана

С места ДТПФото: МЧС Татарстана

К слову, на момент аварии в салоне последнего транспортного средства находились семь пассажиров. Никто из них не пострадал.

Зато понадобилась помощь водителю микроавтобуса и водителю фургона.

Людей же, ехавших в Бугульму, на место доставил прибывший на место ДТП директор фирмы такси.

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