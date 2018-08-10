В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР

СЕГОДНЯ 11:38 2018-08-10T11:39:19+03:00

Еще ряд проектов направили на доработку. Их снова представят на рассмотрение через месяц. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В частности, производства разместятся, как в Набережных Челнах, так и в Нижнекамске

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Состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок на создание производств на территориях опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Чистополь».

Так, на ней было утверждено создание в Нижнекамске на площади 29 тысяч кв метров производства газовых турбин ГТ-004 и запасных частей к энерго-, нефте-, газохимическому оборудованию.

Также там решили создать линию по выпуску комплектующих для контрольно-измерительных приборов и автоматики.

А в Набережных Челнах в будущем должно появится производство продукции методом литья по газифицируемым моделям для газовой и химической отраслей промышленности. Кроме того, данную продукцию можно будет использовать и в машиностроении, и сельском хозяйстве, и станкостроении, и нефтехимии, и на железнодорожном транспорте.

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