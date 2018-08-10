2018-08-10T11:23:23+03:00
Экономика

Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане

Также там хотят создать филиал технополиса «Химград»
Алина ГАБДУЛИНА
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Роботы будут использовать в больницах Узбекистана.Роботы будут использовать в больницах Узбекистана.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Татарстан откроет в Узбекистане производство медицинских роботов. Об этом договорились глава республики Рустам Минниханов и Аким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов во время встречи в Казанском Кремле.

Медицинские роботы будут создаваться компанией «Эйдос-Медицина» для нужд Узбекистана.

Помимо создания медтехники, во время встречи был обсужден и другой проект - создание на территории области филиала татарстанского технополиса «Химград».

- Мы хотим совместно с Ташкентской областью создать данную структуру. Уже есть предприниматели, готовые развивать свой бизнес на этой площадке. Мы направим управленцев, технологии. Со своей стороны Ташкентская область поддержит в вопросах обеспечения необходимой инфраструктурой, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

К тому же планируется наладить торговые связи: организовать оптовые поставки продукции Ташкентской области в Татарстан, который будет продвигать свои товары на рынок Узбекистана. Для этого будет создана специальная структура.

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