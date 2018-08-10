В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко

СЕГОДНЯ 11:04 2018-08-10T11:04:48+03:00

"Кирпич" будет висеть до 22.00 с 15.00 в пятницу, 10 августа Фото: Из материалов пресс-службы

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10 августа в Казани перекроют улицы Бондаренко и Сибгата Хакима в связи с проведением праздника "Я выбираю небо!" на площадке Центра семьи "Казан", сообщает мэрия столицы Татарстана. Горожан просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.

Улицы Бондаренко и Сибгата Хакима будут перекрыты с 15.00 до 22.00. В субботу, 11 августа, никаких ограничений не будет, дороги будут вновь открыты для автолюбителей.

Напомним также, что в период проведения авиагонок в августе на участке реки Казанка от Кировской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова и Гаврилова, установлен запрет на использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.

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