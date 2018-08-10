В Татарстане во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-10T10:45:05+03:00

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Пожар в частном бревенчатом доме в селе Старое Дуваново Дрожжановского района начался 9 августа в 1.19. Возгорание заметили соседи слишком поздно. Когда приехали первые пожарные, то дом уже горел открытым огнем, рушились перекрытия.

Когда с пламенем удалось справиться, то во время разбора завалов обнаружили тело 54-летнего хозяина дома.

- Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. -

Предварительная причина возникновения огня – неосторожность при курении.

Ущерб от пожара –300 тысяч рублей. Сумма спасенного имущества – 50 тысяч рублей.

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