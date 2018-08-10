Чувашский спортсмен стал Чемпионом мира по муай-тай среди юниоров

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-10T10:25:19+03:00

Чувашский боец одержал победу и стал Чемпионом мира по муай-тай среди юниоров Фото: Из материалов пресс-службы

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Юниорский Чемпионат мира по тайскому боксу - муай-тай, прошел на стадионе "Нимибут" в Бангкоке в Королевстве Таиланд.В нем принимали участие более 1000 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет разных весовых категорий из 84 стран мира.

Воспитанник чебоксарской спортивной школы № 1 Роман Никитин в весовой категории до 60-ти килограмм одержал победу и стал Чемпионат мира по тайскому боксу среди юниоров.

Бойца тренирует главный тренер Чувашской федерации тайского бокса Александр Осипов. В четвертьфинале Роману понадобилось меньше двух минут, чтобы отправить спортсмена из Тайланда Anuwat Tula в нокаут, сообщают в спортшколе №1. Полуфинальный бой прошел у Никитана с белорусским спортсменом Ярославом Ивановым. Одержав победу, чувашский спортсмен вышел на ринг с бойцом из Молдовы Мариус Коваль.

Итогом встречи стала долгожданная победа (29:28 очков) и золотая медаль Романа Никитина.

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