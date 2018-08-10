Чувашский спортсмен стал Чемпионом мира по муай-тай среди юниоров
Юниорский Чемпионат мира по тайскому боксу - муай-тай, прошел на стадионе "Нимибут" в Бангкоке в Королевстве Таиланд.В нем принимали участие более 1000 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет разных весовых категорий из 84 стран мира.
Воспитанник чебоксарской спортивной школы № 1 Роман Никитин в весовой категории до 60-ти килограмм одержал победу и стал Чемпионат мира по тайскому боксу среди юниоров.
Бойца тренирует главный тренер Чувашской федерации тайского бокса Александр Осипов. В четвертьфинале Роману понадобилось меньше двух минут, чтобы отправить спортсмена из Тайланда Anuwat Tula в нокаут, сообщают в спортшколе №1. Полуфинальный бой прошел у Никитана с белорусским спортсменом Ярославом Ивановым. Одержав победу, чувашский спортсмен вышел на ринг с бойцом из Молдовы Мариус Коваль.
Итогом встречи стала долгожданная победа (29:28 очков) и золотая медаль Романа Никитина.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Спорт - Чувашия»