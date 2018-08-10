В Татарстане во время рейда задержали водителя автобуса с признаками опьянения

СЕГОДНЯ 09:18 2018-08-10T09:18:07+03:00

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В республике во время рейда ГИБДД МВД Татарстана по автобусам 7 августа рано утром в 7.36 в Тукаевском районе задержали автобус. Остановили рейсовый транспорт на первом километре автодороги Набережные Челны - поселок Новый. В салоне "Хендэ Каунти", которым управлял 50-летний водитель, находились 20 пассажиров.

Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование - его состояние вызвало подозрения: запах алкоголя изо рта, покраснение глаз, резкое изменение окраски кожных покровов лица. Но он отказался, и был составлен административный протокол за отказ.

От ответственности водителя этот отказ не спасет - ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, на месте он был отстранен от управления автобусом, который был помещен на специализированную стоянку. Пассажирам пришлось пересаживаться в другой автобус.

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