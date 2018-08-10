2018-08-10T08:56:52+03:00
Общество

В Марий Эл приставы закрыли на 90 суток шумный мини-бар

Судебное решение вынесли в суде Йошкар-Олы
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Приставы приостановили деятельность мини-бараПриставы приостановили деятельность мини-бараФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Жители мини-бара в жилом доме на улице Зарубина в Йошкар-Оле пожаловались в Роспотребнадзор республики на шумных посетителей питейного заведения. Пьяные гости громко выясняли отношения, дрались с любое время дня и ночи, не давали спать людям.

Провели проверку и выяснили, что мини-бар и вовсе не должны были организовывать в жилом доме.

По решению суда, куда обратились специалисты Роспотребнадзора Марий Эл, мини-бар необходимо было закрыть на 90 суток. Этого времени владельцам должно было хватить для устранения всех выявленных нарушений.

- В ходе совершения исполнительных действий в присутствии руководства фирмы деятельность мини-бара «Зарубинский» была приостановлена, а помещение, в котором он находится, опечатано, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина