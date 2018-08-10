В Марий Эл приставы закрыли на 90 суток шумный мини-бар
Жители мини-бара в жилом доме на улице Зарубина в Йошкар-Оле пожаловались в Роспотребнадзор республики на шумных посетителей питейного заведения. Пьяные гости громко выясняли отношения, дрались с любое время дня и ночи, не давали спать людям.
Провели проверку и выяснили, что мини-бар и вовсе не должны были организовывать в жилом доме.
По решению суда, куда обратились специалисты Роспотребнадзора Марий Эл, мини-бар необходимо было закрыть на 90 суток. Этого времени владельцам должно было хватить для устранения всех выявленных нарушений.
- В ходе совершения исполнительных действий в присутствии руководства фирмы деятельность мини-бара «Зарубинский» была приостановлена, а помещение, в котором он находится, опечатано, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.
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