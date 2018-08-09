На ремонт дорог ЖК «Салават Купере» в Казани потратят более 18 миллионов рублей

9 Авг. 19:20 2018-08-09T19:20:49+03:00

Аукцион на этот тендер пройдет 31 августа.

Проезжую часть должны привести в порядок не позднее 12 ноября этого года

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Из бюджета Татарстана выделят 18,5 миллионов рублей на ремонт дорог жилого комплекса «Салават Купере» в Кировском районе Казани. Данный тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнитель будет выбран посредством аукциона 31 августа. Согласно техническому заданию, дороги должны быть приведены в надлежащий вид не позже 12 ноября этого года. Заявки участников торгов принимаются до 28 августа включительно.

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