На ремонт дорог ЖК «Салават Купере» в Казани потратят более 18 миллионов рублей
Проезжую часть должны привести в порядок не позднее 12 ноября этого года
Аукцион на этот тендер пройдет 31 августа.
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Из бюджета Татарстана выделят 18,5 миллионов рублей на ремонт дорог жилого комплекса «Салават Купере» в Кировском районе Казани. Данный тендер появился на сайте госзакупок.
Исполнитель будет выбран посредством аукциона 31 августа. Согласно техническому заданию, дороги должны быть приведены в надлежащий вид не позже 12 ноября этого года. Заявки участников торгов принимаются до 28 августа включительно.
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