В Набережных Челнах появятся два китайских завода

9 Авг. 18:36 2018-08-09T18:37:05+03:00

Деньги на подготовку инфраструктуры для этих проектов выделят из бюджетов Татарстана, Набережных Челнов и «Фонда развития моногородов». Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Один будет производить кухонное оборудование, другой стиральные машины

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В Чистополе 9 августа были утверждены два проекта китайской компании Haier. Это решение было принято на выездном заседании «Фонда развития моногородов».

Согласно предложению, это будут два завода: один по производству кухонного оборудования, второй – стиральных машин. Деньги на подготовку инфраструктуры для этих проектов выделят из бюджетов Татарстана, Набережных Челнов и «Фонда развития моногородов».

Открытие подобных заводов стало возможно благодаря ТОСЭР Набережных Челнов (территории опережающего социального-экономического развития). Подобный статус получили и другие города Татарстана: Зеленодольск, Нижнекамск, Менделеевск и Чистополь.

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