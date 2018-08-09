В Набережных Челнах появятся два китайских завода
В Чистополе 9 августа были утверждены два проекта китайской компании Haier. Это решение было принято на выездном заседании «Фонда развития моногородов».
Согласно предложению, это будут два завода: один по производству кухонного оборудования, второй – стиральных машин. Деньги на подготовку инфраструктуры для этих проектов выделят из бюджетов Татарстана, Набережных Челнов и «Фонда развития моногородов».
Открытие подобных заводов стало возможно благодаря ТОСЭР Набережных Челнов (территории опережающего социального-экономического развития). Подобный статус получили и другие города Татарстана: Зеленодольск, Нижнекамск, Менделеевск и Чистополь.
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