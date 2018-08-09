В Казани уничтожают вековые деревья

9 Авг. 19:37 2018-08-09T19:37:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за ремонтных работ на улице Сеченова в Казани началась вырубка старых деревьев. Тополя и клены рядом с республиканской психиатрической больницей были посажены еще в прошлом веке, а диаметр ствола у некоторых спиленных экземпляров превышает полметра.

- Сегодня были спилены вековые деревья в начале улицы Сеченова, у главного входа психиатрической больницы. Двумя неделями ранее такие же большие величественные деревья были спилены на улице Ершова возле дома № 111, - рассказывают местные жители. По их словам все уничтоженные деревья были ровными, здоровыми и находились вдалеке от электропроводов. Местные жители недоумевают, кому могли помешать зеленые насаждения, украшавшие район.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте»,«Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»