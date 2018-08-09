Президент Татарстана предложил отправлять местных студентов в вузы Казахстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Акиму Алматинской области Казахстана Амандыку Баталову взаимодействие в сферах образования и туризма.
На сегодняшний момент в вузах Татарстана обучаются почти 1,5 тысячи студентов из Казахстана. Это в разы меньше числа татарстанских студентов, обучающихся в союзном государстве.
- Нужно, чтобы и татарстанские студенты у вас учились. Неплохо бы направить их в Казахстан, особенно в Университет Назарбаева. Можно даже на короткий цикл обучения, на год-два, - заявил на встрече Рустам Минниханов.
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