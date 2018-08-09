2018-08-09T19:09:31+03:00
Звезды

В Казани звезда сериала «Ольга» снимется в фильме «Зулейха»

Съемки в Татарстане стартуют 12 сентября
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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К съемкам фильма по мотивам романа «Зулейха открывает глаза» уже все готово. Под Казанью достроили киногород Семруг, сейчас идет детальное прорабатывание интерьеров.

Работа над созданием картины начнется уже в августе в Перми. А на 12 сентября назначен первый съемочный день в Татарстане. Уже известно, что главные роли в фильме сыграют актрисы Чулпан Хамактова и Юлия Пересильд.

Главную мужскую роль сыграет режиссер и актер сериалов Рамиль Сабитов. В 2016 году он был удостоен престижной кинопремии «Золотой орел». А мать супруга главной героини досталась харизматичной актрисе татарского происхождения - Розе Хайруллиной. 56-летняя актриса стала популярна благодаря роли бабушки Гриши из сериала «Ольга».

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