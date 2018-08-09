2018-08-09T16:37:42+03:00
Общество

В Казани на Курбан-байрам-2018 откроют 18 забойных цехов

Стоимость одного барана - 7 тысяч рублей
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: ДУМ РТ.Фото: ДУМ РТ.
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Уже скоро, 21 августа мусульмане в Татарстане отметят один из главных праздников – Курбан-байрам.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики, согласно решению совета местных казыев, размер нисаба для совершения жертвоприношения составляет 18 500 рублей за вычетом всех необходимых расходов и долгов.

Забой жертвенных животных стартует после праздничного намаза и продлится три дня в специально отведенных местах.

В Казани забойные цеха в этом году будут организованы в 18 точках (улицах) : Фатыха Амирхана 3; Бестужева, 66а (Новое Караваево); Каюма Насыри 17; Оренбургский проезд 193; Хусаина Мавлютова 48а; Каюма Насыри 27; Мелитопольская 15 (Мирный); Фаткуллина 15; Братьев Петряевых; Серова 4а; Окольная 25б; Селянская 23 (Залесный); Ильича 4; Яснополянский переулок 16 (Карьер); Дорожная 32 а (Нагорный); Чишмяле 17а, Иркен 29 (Вознесенское); Мамадышский тракт 40. Стоимость барана – 7 000 рублей.

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