2018-08-09T19:59:18+03:00
Звезды

Казанским школьникам в кинотеатре Ленина покажут татарстанские мультфильмы

Сеансы будут проходить по выходным в 11:00
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

В Казани каждые выходные августа в кинотеатре Ленина будет проходить открытый показ мультипликационных фильмов в рамках летней программы «Ура, каникулы!».

Так, юные зрители увидят лучшие мультфильмы, созданные студией «Татармультфильм»: «Шурале», «Су Анасы», «Кто самый сильный?» и «Пчела и Оса».

В этот список также попал победитель XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Национальное кино» полнометражный анимационный фильм «Стрела наследия», победитель X Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший анимационный фильм» анимационная трилогия «Зилантовы сказки», анимационный фильм «Век Татарстана», вошедший в Книгу рекордов России как мультфильм, в создании которого приняло участие наибольшее количество детей. Ребята увидят и новый мультфильм «Татармультфильма» под названием «Кырмысказки».

Начало сеансов в 11:00.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина