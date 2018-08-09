Казанским школьникам в кинотеатре Ленина покажут татарстанские мультфильмы

9 Авг. 19:59 2018-08-09T19:59:18+03:00

Сеансы будут проходить по выходным в 11:00

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В Казани каждые выходные августа в кинотеатре Ленина будет проходить открытый показ мультипликационных фильмов в рамках летней программы «Ура, каникулы!».

Так, юные зрители увидят лучшие мультфильмы, созданные студией «Татармультфильм»: «Шурале», «Су Анасы», «Кто самый сильный?» и «Пчела и Оса».

В этот список также попал победитель XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Национальное кино» полнометражный анимационный фильм «Стрела наследия», победитель X Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший анимационный фильм» анимационная трилогия «Зилантовы сказки», анимационный фильм «Век Татарстана», вошедший в Книгу рекордов России как мультфильм, в создании которого приняло участие наибольшее количество детей. Ребята увидят и новый мультфильм «Татармультфильма» под названием «Кырмысказки».

Начало сеансов в 11:00.

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