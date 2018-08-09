В Татарстане обновили Коран, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса

9 Авг. 16:06 2018-08-09T16:06:51+03:00

В оформлении его обложки использованы полудрагоценные камни, сусальное золото, серебро и малахит

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Ученые Института международных отношений КФУ обновили Коран, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, как самое большое печатное издание священной книги мусульман. Работа проводилась в течение 8 месяцев - с ноября прошлого года по июль текущего.

- Книга, насчитывающая 632 страницы, размеры которой составляют 150 на 200 сантиметров, была изготовлена в 2011 году в итальянской типографии ACR Group. С момента изготовление повреждения получили переплет Корана, его книжный блок, - сообщили в пресс-службе КФУ.

Вес огромного Корана составляет более 800 килограмм, а в оформлении его обложки использовались полудрагоценные камни, сусальное золото, серебро и малахит.

Отметим, что в мае 2012 года Коран был помещен на постоянную экспозицию в Памятном знаке в Болгаре.

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