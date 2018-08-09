В Татарстане засыпали озеро, защищавшее село от половодья

9 Авг. 18:53 2018-08-09T18:53:25+03:00

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Следственный комитет Татарстана сообщает, что по факту засыпки Безымянного озера в Лаишевском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Во время доследственной проверки выяснилось, что с 2013 года и до нынешних дней пока неустановленные лица засыпали озеро на территории села Кзыл-Иль Егорьевского сельского поселения. В то время как водоем является частью дренажной системы, защищавшей село от разлива реки Меша в половодье.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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