В Татарстане засыпали озеро, защищавшее село от половодья
Следственный комитет Татарстана сообщает, что по факту засыпки Безымянного озера в Лаишевском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".
Во время доследственной проверки выяснилось, что с 2013 года и до нынешних дней пока неустановленные лица засыпали озеро на территории села Кзыл-Иль Егорьевского сельского поселения. В то время как водоем является частью дренажной системы, защищавшей село от разлива реки Меша в половодье.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»