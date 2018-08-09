2018-08-09T15:54:52+03:00
Происшествия

В Татарстане женщину осудили за убийство новорожденной дочери

Она родила ребенка в сарае и бросила его в ведро
Лика ИСАЕВА
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Женщина получила условный срок.Женщина получила условный срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В селе Альшихово Буинского района республики на территории заброшенного дома нашли тело новорожденной девочки. Мать нашли быстро - 40-летняя местная жительница Альбина Андреева. Она как раз пришла к врачам, у которых состояла на учете по беременности. Поняв, что плода у Андреевой нет, медики и обратились в правоохранительные органы.

Женщина во время допросов рассказала, что родила ребенка в сарае, к врачам не обращалась. Затем бросила младенца в ведро с водой и отнесла в заброшенный дом.

- Андрееву осудили за убийство матерью новорожденного, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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