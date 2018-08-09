В Татарстане после гибели 9-летней девочки в приемной семье задержана экс-начальник органов опеки

9 Авг. 16:55 2018-08-09T16:55:12+03:00

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Расследование уголовного дела по факту убийства девятилетней девочки ее 39-летним опекуном Романом Григорьевым продолжается. Мужчину взяли под стражу на время следствия.

Выясняется также какова была роль матери в истории с систематическими избиениями детей, ведь во время допросов приемные дети семьи Григорьевых рассказывали, что их истязали и унижали. Сейчас они находятся в социальном приюте.

Задержана по за отсутствие должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье социальными работниками экс-начальник отдела опеки и попечительства Исполкома Алексеевского района 56-летняя Елена Секалина. Женщина занимала эту должность в 2013-2017 годах.

Напомним, девочка скончалась от черепно-мозговой травмы, полученной за несколько дней до 4 августа. Ее приемный отец Роман Грирьев не отрицает, что избил ребенка.

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