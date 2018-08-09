Лучшим программистам Европы – скорости «Ростелекома»: компания предоставила интернет для международной олимпиады eJOI2018

9 Авг. 14:47 2018-08-09T14:47:42+03:00

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«Ростелеком» организовал интернет-канал емкостью 1 Гбит/с для проведения онлайн-трансляции Европейской олимпиады по информатике eJOI20181. Мероприятие прошло в Университете Иннополис, где за победу боролись 80 школьников из 21 страны мира.

Гигабитная скорость соединения обеспечила высокое качество передаваемого изображения.

- Мы впервые решили провести прямую трансляцию олимпиады и подключили к сети «Ростелекома» несколько видеокамер, −. − Те, кто не смог приехать в Россию − учителя, родственники, друзья участников из Армении, Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Греции и других стран – смогли в прямом эфире следить за соревнованиями, - комментирует руководитель отдела предметных олимпиад Университета Иннополис и генеральный секретарь eJOI 2018 Динар Гумиров.

Фото: Из материалов пресс-службы

Участие в eJOI2018 принимают команды стран-членов Совета Европы, сформированные из молодых программистов в возрасте до 15 лет. Каждую команду представляют 2 руководителя и 4 школьника, победившие в национальных соревнованиях. Они проходят один пробный и два основных тура, где решают задачи на языках программирования С++ или Java.

Фото: Из материалов пресс-службы

По итогам олимпиады наибольшее число золотых медалей выиграли российские команды. Это обеспечило им первое место в общекомандном зачете.

Фото: Из материалов пресс-службы

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 670 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

1eJOI2018 - European Junior Olympiad in Informatics, Европейская олимпиада по информатике.