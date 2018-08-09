9 Авг. 17:18 2018-08-09T17:18:44+03:00

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В субботу, 11 августа из-за празднования Дня города в Йошкар-Оле продлят работу троллейбусов на маршрутах № 2, 6, 8, 10 и 11. После праздничного салюта горожане смогут сесть на «двойку» на остановке «Пенсионный фонд» в 22:15 и на Воскресенском проспекте в 22:25. В сторону заречной части города троллейбус отправится от «Пенсионного фонда» в 22:15.

По маршруту №6 в сторону микрорайона Гомзово троллейбус отправится в 22:15 от остановки «Аллея здоровья». Из центра Йошкар-Олы в заречную часть «шестерка» поедет от остановки на улице Вашской в 22:15.

Как сообщает МП «Троллейбусный транспорт», на «восьмерку» можно будет сесть в 22:15 у «Пенсионного фонда» в заречную сторону и в 22:25 на «Алее здоровья» в обратном направлении. По «десятому» маршруту троллейбус в 22:15 отъедет от остановки «Аптека №1» в заречную часть Йошкар-Олы. В обратную сторону сесть на троллейбус можно будет на остановке у перекрестка ул. Воинов Интернационалистов и Воскресенского проспекта в 22:15.