Жители Набережных Челнов смогут построить песочный замок

9 Авг. 14:34 2018-08-09T14:34:43+03:00

Любой желающий может построить свое сооружение

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В Набережных Челнах 13 августа в 14:00 жителей и гостей города приглашают на строительство замка из песка на обновленную набережную Тукая.

Так, участники поделятся на команды и за установленное время приступят к возведению города из песка. Работы будут оцениваться жюри по художественному оформлению, сложности выполненных элементов и оригинальности песочной композиции.

Отметим, что городской фестиваль «Песочный город» в рамках праздника День строителя.

Любой желающий может принять участие в фестивале «Песочный город», только необходимо предварительно заполнить заявку и зарегистрироваться в 13:00 на месте проведения мероприятия.

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