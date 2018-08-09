В Татарстане ребенок провалился в прогнивший пол игровой площадки

9 Авг. 15:15 2018-08-09T15:16:12+03:00

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Шестилетний Роман играл с другими мальчишками на детской площадке во дворе дома по улице 50 лет Октября в Нижнекамске. Неожиданно доска под его ногами лопнула и мальчик оказался зажат в перекрытии. Выбраться и добраться до дома ему помогли друзья.

Ребенок получил ссадины и ушиб подбородка. Как выяснилось, если бы удар пришелся на несколько сантиметров правее и мальчик бы ударился кадыком и исход мог бы быть летальным.

Через несколько часов горку уже проинспектировал зам директора местной управляющей компании. Оказалось, что кроме прогнивших досок на настиле, у игровой конструкции треснул пластик на горке, а металлическая змейка-пилон не была закреплена к основанию конструкции. Недочеты обещали исправить к концу недели. А сейчас видимо родителям придется под страхом травм запретить детям пользоваться площадкой.

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