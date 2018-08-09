В Казани пройдет фестиваль «МәтрүшкәFest»
В столице Татарстана 11 августа состоится фестиваль «МәтрүшкәFest», на котором гости и жители города смогут познакомиться с традициями татарского гостеприимства.
Так, в программе мероприятия знакомство с секретами татарского чаепития, на котором участники смогут попробовать чай из родниковой воды с травами Поволжья из старинных самоваров; посудный двор; мастер-классы по ремеслам Поволжья; фотосессии в исторических костюмах; игровая музыкальная программа; конкурсы и лотерея, - сообщили в мэрии Казани.
Также гости фестиваля узнают как в деревнях знакомились татарские девушки с парнями, какие песни пели и поют, как встречают гостей, какую посуду ставят для них, и что такое казанское вышитое полотенце.
Начало в 11:00 в национальном комплексе «Туган Авылым». Вход свободный.
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