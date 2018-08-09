В Камском Устье местные лебеди не приняли Зигфрида

9 Авг. 14:18 2018-08-09T14:18:55+03:00

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В Татарстане черный австралийский лебедь Зигфрид, который жил в казанском парке «Черное озеро», пока не может освоиться на территории комплекса «Камский трофей», куда его перевезли после нападения бродячих собак. Об этом сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.

- Черная полоса у несчастной птицы продолжается- пара черных лебедей, живущие там, не приняли чужака. Их даже кормят по очереди, чтобы не дрались, - написал Кузьмин на своей странице в социальной сети «Инстаграмме».

Напомним, что Зигфрида доставили в Центр реабилитации хищных птиц после того, как ночью 9 июля собака загрызла лебедя Одиллию, жившую с ним в парке «Черное озеро». После этого было принято решение перевезти Зигфрида в Камском Устье.

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