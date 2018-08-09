В Нижнекамске автобус до Красного Ключа будет вновь ходить по прежнему расписанию

9 Авг. 15:40 2018-08-09T15:40:55+03:00

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В Нижнекамске в связи с окончанием реконструкции дороги на Красный Ключ пригородный автобус №109 возвращается к прежнему расписанию.

Автобус курсирует от остановки «22 микрорайон» (напротив храма на улице Мурадьяна) до остановки «Понтонный мост» в дачных массивах Красного Ключа.

Так, отправление автобусов будет производиться по предыдущему графику: в 7:00; 7:20; 7:45; 8:05; 8:30; 8:50; 9:15; 9:35; 10:00; 10:20; 10:45; 11:05; 14:40; 15:00; 15:25; 15:45; 16:10; 16:30; 16:55; 17:15; 17:40; 18:00; 18:25; 18:45.

Отметим, стоимость проезда на данном направлении – 27 рублей.

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