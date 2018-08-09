В Казани уличные кинопоказы в парке «Крылья Советов» перенесли на более раннее время

9 Авг. 13:46 2018-08-09T13:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В казанском парке «Крылья Советов» продолжается серия бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг». Только вот, время начала киносеансов перенесли – теперь они начинаются на полчаса раньше, в 20:30. Это из-за того, что стало темнеть раньше.

Отметим, что на летней сцене парка казанцы и гости города могут посмотреть культовые картины отечественного кинематографа. Сегодня, 9 августа горожанам покажут картину Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

Так, в следующий четверг, 16 августа жители города смогут увидеть фильм «Асса», а 23 августа – «Вокзал для двоих». Завершит серию кинопоказов картина «Курьер», которую покажут 30 августа.

Более того, всех гостей парка ждут интерактивные развлечения и конкурсы, сообщают в мэрии Казани.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»