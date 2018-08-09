В Казани уличные кинопоказы в парке «Крылья Советов» перенесли на более раннее время
В казанском парке «Крылья Советов» продолжается серия бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг». Только вот, время начала киносеансов перенесли – теперь они начинаются на полчаса раньше, в 20:30. Это из-за того, что стало темнеть раньше.
Отметим, что на летней сцене парка казанцы и гости города могут посмотреть культовые картины отечественного кинематографа. Сегодня, 9 августа горожанам покажут картину Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».
Так, в следующий четверг, 16 августа жители города смогут увидеть фильм «Асса», а 23 августа – «Вокзал для двоих». Завершит серию кинопоказов картина «Курьер», которую покажут 30 августа.
Более того, всех гостей парка ждут интерактивные развлечения и конкурсы, сообщают в мэрии Казани.
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