В Йошкар-Оле официально завершился купальный сезон

9 Авг. 13:08 2018-08-09T13:08:47+03:00

Всего на территории города работали три официальных пляжа. Фото: Рината ХУЗЯХМЕТОВА

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В столице Марий Эл официально завершился купальный сезон. Нет, это не значит, что теперь плавать в водоемах на территории Йошкар-Олы вообще нельзя и за это будут нещадно штрафовать. Просто горожан просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха.

Отметим, что в Йошкар-Оле было оборудовано 3 места организованного отдыха и купания людей: пляжи «Южный», «Центральный» у реки Малая Кокшага и место отдыха у реки Нолька.

Как сообщили в мэрии Йошкар-Олы, в местах, запрещенных для купания, были установлены информирующие и запрещающие знаки - в районе Дубовой рощи, пешеходных мостов через реку Малая Кокшага и на гидротехнических сооружениях.

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