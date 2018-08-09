9 августа в Казани заработала международная выставка авиакосмических технологий «АКТО-2018»
В этот четверг на территории «Казанской ярмарки» свою работу начала IX международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО).
- Данная выставка демонстрирует разработки передовых технологий в отечественной аэрокосмической отрасли, определяет приоритетные направления научно-технического развития, - сказал во время открытия выставки премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Участники выставки представили в Казани свои уникальные современные технологии, материалы и оборудование в таких разделах как самолетостроение, вертолетостроение, малая авиация, авиационное двигателестроение, авиационное приборостроение, высокоточное и наукоемкое оборудование.
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