9 августа в Казани заработала международная выставка авиакосмических технологий «АКТО-2018»

9 Авг. 12:54 2018-08-09T12:54:30+03:00

В церемонии ее открытия принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

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В этот четверг на территории «Казанской ярмарки» свою работу начала IX международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО).

- Данная выставка демонстрирует разработки передовых технологий в отечественной аэрокосмической отрасли, определяет приоритетные направления научно-технического развития, - сказал во время открытия выставки премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Участники выставки представили в Казани свои уникальные современные технологии, материалы и оборудование в таких разделах как самолетостроение, вертолетостроение, малая авиация, авиационное двигателестроение, авиационное приборостроение, высокоточное и наукоемкое оборудование.

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