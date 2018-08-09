Из Нижнекамска открылись прямые рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону

9 Авг. 11:51 2018-08-09T11:51:29+03:00

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Уже осенью из аэропорта "Бегишево" откроются два новых направления - в Краснодар и Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Полеты в Краснодар начнут выполняться с 10 сентября, а в Ростов-на-Дону с 13 сентября.

Так, минимальный тариф на рейсы составит 888 рублей в одну сторону. Как стало известно, полететь на юг можно будет на воздушных судах типа Sukhoi Superjet 100, которые рассчитаны на 100 пассажиров. Полеты будут осуществляться дважды в неделю.

В Ростов-на-Дону самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. Вылет из столицы Дона - в 1:20, прибытие в "Бегишево" - в 3:25. Вылет из татарстанского аэропорта намечен на 4:50, прибытие в Ростов-на-Дону - в 7:00.

В Краснодар можно будет летать по понедельникам и средам. Вылет из Краснодара - в 1:25, прибытие в "Бегишево" - в 3:50. Вылет из "Бегишево" - в 4:50, прибытие в Краснодар - 7:20.

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