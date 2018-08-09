2018-08-09T12:17:32+03:00
Общество

Под Казанью может появиться турецкий парк развлечений мирового масштаба

Заграничные инвесторы уже осмотрели территории Смарт-сити в селе Столбище
Алина ГАБДУЛИНА
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Точные сроки появления парка аттрационов пока не известно.Точные сроки появления парка аттрационов пока не известно.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Лаишевский район может стать площадкой для реализации проекта парка развлечений «Isfanbul». К такому мнению пришли предприниматели из Турции, которые вместе с главой района осмотрели земельные участки Смарт-сити в Столбищах.

Заграничные инвесторы уже успели провести переговоры в профильных министерствах Татарстана. На 10 августа у них запланирована встреча с главой республики Рустамом Миннихановым.

Подобный парк развлечений мирового масштаба уже функционирует в Стамбуле. Он включает в себя торговые и выставочные центры с более чем 200 магазинами, фуд-кортом, гостиницей и кинотеатром. Помимо этого, парк подразумевает под собой наличие аттракционов для всей семьи: здесь и американские горки, и водные аттракционы, и более спокойные карусели.

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