Под Казанью может появиться турецкий парк развлечений мирового масштаба
Лаишевский район может стать площадкой для реализации проекта парка развлечений «Isfanbul». К такому мнению пришли предприниматели из Турции, которые вместе с главой района осмотрели земельные участки Смарт-сити в Столбищах.
Заграничные инвесторы уже успели провести переговоры в профильных министерствах Татарстана. На 10 августа у них запланирована встреча с главой республики Рустамом Миннихановым.
Подобный парк развлечений мирового масштаба уже функционирует в Стамбуле. Он включает в себя торговые и выставочные центры с более чем 200 магазинами, фуд-кортом, гостиницей и кинотеатром. Помимо этого, парк подразумевает под собой наличие аттракционов для всей семьи: здесь и американские горки, и водные аттракционы, и более спокойные карусели.
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