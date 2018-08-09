2018-08-09T11:31:57+03:00
Общество

Четыре района Казани в пятницу останутся без света

Причина стандартная - ремонт линий электропередач
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Света не будет с самого утра.Света не будет с самого утра.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, 10 августа свет отключат в четырех районах столицы Татарстана.

С 10.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах № 42, 42а, 46, 48, 48/11по улице Карла Маркса.

С 8.30 до 17.00 в Кировском районе отключат электричество по улицам Большая, 21, 22, 24, 25, 25а, 31а, 31б, 32, 33, 34, 41, 43, 45 и Ваисова, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 28, 29, 30, 34,36.

С 9.00 до 17.00 планируется отключить электричество в Приволжском районе в частном секторе поселка Восточный по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители Советского района по улицам Азата Аббасова, 11, 12,13; Мира, 32, 34, 36; Халезова, 21, 23, 23д,27, 29, в поселке Константиновка по улице Интернациональная, в поселке Большие Клыки в частном секторе по улицам Октябрьская, 23-35, 51-77 и Строителей, 2-20, 27-43.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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