Духовное управление мусульман Татарстана предупреждает об изменении времени намаза
В Духовном управлении мусульман Татарстана верующих просят обратить внимание на изменение времени ночного и утреннего намаза. Корректировку внесли с учетом мнений исламских ученых. Все дело в географических особенностях республики.
- Было принято решение исчислять это время по часам: условно принять за время вхождения ночного намаза полтора часа после захода солнца, а время завершения «Сухура» и начало времени утреннего намаза отсчитывать за два часа до восхода солнца, - сообщают в Духовном управлении мусульман Татарстана.
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