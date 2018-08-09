Духовное управление мусульман Татарстана предупреждает об изменении времени намаза

9 Авг. 11:08 2018-08-09T11:08:35+03:00

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В Духовном управлении мусульман Татарстана верующих просят обратить внимание на изменение времени ночного и утреннего намаза. Корректировку внесли с учетом мнений исламских ученых. Все дело в географических особенностях республики.

- Было принято решение исчислять это время по часам: условно принять за время вхождения ночного намаза полтора часа после захода солнца, а время завершения «Сухура» и начало времени утреннего намаза отсчитывать за два часа до восхода солнца, - сообщают в Духовном управлении мусульман Татарстана.

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