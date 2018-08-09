2018-08-09T11:06:19+03:00
Происшествия

Из-за прошедшего ливня в Набережных Челнах в лужах тонут автомобили

Сотрудники МЧС Татарстана откачивают воду с дороги, организован объезд [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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После прошедшего накануне ливня в Набережных Челнах в МЧС Татарстана пришло сообщение о подтоплении дороги под мостом на улице Старо-Сармановская.

По прибытию на место спасатели обнаружили утонувший в луже автомобиль БМВ Х5. К счастью водитель не пострадал. Подцепив тросами, частично утопленную иномарку вытащили на сушу и передали владельцу.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Вместе с работниками городского МУП «Предприятие автомобильных дорог» спасатели начали откачивать с затопленного участка дороги воду. Также пришлось на это время организовать объезд вдоль улицы Старо-Сармановская – в 50 метрах от лужи. Откачка предположительно должна завершиться к 16.00 9 августа.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- Выставлены посты ГИБДД с двух сторон, имеются две объездных дороги, угрозы жизни населения нет, данная местность находится на удалении от жилого массива за 1,5 километра в промышленной зоне БСИ, - сообщают в МЧС Татарстана.

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