2018-08-09T10:25:13+03:00
Экономика

С продажи земель в новой экорайоне Казани 12 миллиардов рублей

Причем эти деньги хотят получить в течение максимум 4 лет
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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На выездном пресс-туре член жюри конкурса по выбору проекта для нового экорайона в Казани Айрат Нурутдинов заявил, что с реализации земли здесь Республиканский фонд поддержки обманутых вкладчиков намерен получить 12 млрд рублей. Причем в течение 3-4 лет с момента старта продаж. Все полученные от этого деньги пойдут на поддержку вкладчиков разорившихся татарстанских банков.

Напомним, первый для города экологический район с малоэтажной застройкой появится на территории бывших артиллерийских складов 32-го военного городка, которая граничит с лесопарком «Лебяжье».

Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный проект, был объявлен конкурс.

На сегодня заявки на участие подали около 100 претендентов из 12 стран, в том числе из Китая и Японии.

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