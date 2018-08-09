2018-08-09T09:38:37+03:00
Экономика

С начала 2018 года в Казани административные комиссии выписали штрафов на сумму более 103 миллионов рублей

Самым популярным нарушением остается неупалата парковки
Олег ЛУГОВОЙ
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Только за неуплату парковки сумма наложенных штрафов составила 35 миллионов 175 тысяч рублей.Только за неуплату парковки сумма наложенных штрафов составила 35 миллионов 175 тысяч рублей.
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За семь месяцев текущего года административные комиссии вынесли более 36,2 тысяч постановлений за различные нарушения, выявленные в столице Татарстана. При этом сумма наложенных штрафов превысила сумму в 103 миллиона рублей.

На первом месте самых распространенных нарушений по-прежнему остается неуплата парковки – 14 614 постановлений. Сумма наложенных здесь штрафов составила 35 миллионов 175 тысяч рублей.

На втором месте по суммам оказалось нарушение правил благоустройства – 30 миллионов 24 тысяч 100 рублей штрафов.

На третьем - нарушение порядка организации уличной торговли. 9 миллионов рублей штрафов.

Далее идет неисполнение правовых актов органов местного самоуправления. Тут вынесено 453 постановления со штрафами на сумму 3 миллиона 745 тысяч 800 рублей.

Замыкает этот антирейтинг нарушение порядка размещения наружной информации - 2 миллиона 355 тысяч 500 рублей наложенных штрафов.

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