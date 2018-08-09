В эту пятницу в Казани жители улицы Минской оставят без воды
В эту пятницу. 10 августа, в связи с запланированными работами по установке запорно- регулирующей арматуры вновь построенного объекта в Советском районе столицы Татарстана отключат воду.
Итак, краны пересохнут не во всех домах. Коснется это жителей улицы Минской - 45, 51, 55, 55а, 73 (корп.1, 2, 3).
В свою очередь муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» приносит горожанам свои извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.
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