На проведение Международного фестиваля мусульманского кино-2018 в Казани готовы потратить почти 9 миллионов рублей
Международный фестиваль мусульманского кино-2018 пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. Для возможных его организаторов на сайте госзакупок опубликован соответствующий тендер.
Максимальная цена, которую местные власти готовы заплатить за подготовку и проведение фестиваля, 8,9 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчик – победитель аукциона, должен не только провести кинопоказы, а также церемонию открытия и закрытия. Первую будет вести звезда российского шоу-бизнеса. Правда, имя ее пока не разглашается.
Также, согласно техзаданию тендера, победитель торгов должен будет позаботится и о размещении гостей фестиваля – это должна быть одна гостиница плюс питание. Также отдельно в списке стоит и один двухместный номер люкс.
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