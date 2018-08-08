На проведение Международного фестиваля мусульманского кино-2018 в Казани готовы потратить почти 9 миллионов рублей

8 Авг. 18:52 2018-08-08T18:52:57+03:00

Эти деньги пойдут в том числе и на оплату двойного номера люкс

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Международный фестиваль мусульманского кино-2018 пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. Для возможных его организаторов на сайте госзакупок опубликован соответствующий тендер.

Максимальная цена, которую местные власти готовы заплатить за подготовку и проведение фестиваля, 8,9 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчик – победитель аукциона, должен не только провести кинопоказы, а также церемонию открытия и закрытия. Первую будет вести звезда российского шоу-бизнеса. Правда, имя ее пока не разглашается.

Также, согласно техзаданию тендера, победитель торгов должен будет позаботится и о размещении гостей фестиваля – это должна быть одна гостиница плюс питание. Также отдельно в списке стоит и один двухместный номер люкс.

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