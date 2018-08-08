Лебедь в озере в центре Казани погиб от отравления

8 Авг. 18:36 2018-08-08T18:36:18+03:00

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После патологоанатомического вскрытия тушки лебедя, погибшего в озере Средний Кабан, ветеринары установили причину смерти птицы. По мнению экспертов, его отравили неизвестным веществом.

Это стало понятно, когда у лебедя обнаружили пустой желудок, увеличенную печень и почки. Все это признаки отравления. После попадания в организм ядовитого вещества, он долго отказывался от корма. Какое именно вещество убило птицу - установить не удалось.

Так же после посева на наличие микроорганизмов у мертвой птицы выявили наличие возбудителя сальмонеллеза. Но для его жизни это не несло никой опасности. А вот версию о птичьем гриппе специалисты отсеяли сразу.

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