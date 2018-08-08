Объединение футбольных фанатов из Татарстана попало в список запрещенных организаций

8 Авг. 16:53 2018-08-08T16:53:06+03:00

Они придерживаются праворадикальных националистических взглядов и поддерживают идеологию фашизма. Фото: Дарья ИСАЕВА

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Объединение футбольных фанатов «Сектор-16» (они же «С-16» и BugulmaUltras – Ред.) попало в список некоммерческих организаций, которые подлежат ликвидации. Это стало возможно благодаря решению Бугульминский городского суда.

Причиной запрещения деятельности «Сектора-16» называют их убеждения: участники придерживаются праворадикальных националистических взглядов и поддерживают идеологию фашизма. К тому же фанаты нередко проносили на матчи пиротехнику, рисовали на стенах граффити и дрались с другими болельщиками.

«Сектор-16» стало третьим объединением футбольных фанатов, запрещенных в России после кировского «Клуба Болельщиков Футбольного Клуба "Динамо" Киров» и самарской «ТОЙС».

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