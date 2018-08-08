К 30 августа в Казани появится памятник Рудольфу Нуриеву

8 Авг. 17:51 2018-08-08T17:51:41+03:00

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Разговоры об установке памятника великому танцору начались еще в 2008 году, затем возобновились в 2012-ом. Сейчас уже рассматриваются варианты расположения памятника Рудольфу Нуриеву. Установить его планировали раньше, но теперь называется дата 30 августа.

По словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, монумент за авторством Зураба Церетели уже готов. Принято официальное решение установления его в городе.

Среди возможных мест установки рассматривается территория перед главным входом в театр оперы и балета им. Джалиля, сквер «Миллениум», Дворец земледельцев, театр Камала и напротив ротонды на улице Петербургская.

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