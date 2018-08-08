В Татарстане сотрудникам сельхозпредприятия заплатили зарплату в 32 миллиона лишь после вмешательства прокуратуры

8 Авг. 16:26 2018-08-08T16:28:40+03:00

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В Апастовском районе сотрудники прокуратуры выявили факт невыплаты зарплаты на ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свияга».

Там 1 238 сотрудникам за май и июнь 2018 года задолжали более 32 миллиона рублей.

В итоге надзорный орган в отношении директора сельхозпредприятия возбудило административное дело за задержку зарплаты. Также в его адрес внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

- После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников сельхозпредприятия полностью восстановлены, задолженность по заработной плате погашена, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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