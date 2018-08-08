2018-08-08T15:41:01+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ оформили более 3 млн «Мультикарт»

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За год с момента запуска своего флагманского продукта ВТБ выпустил более 3 млн «Мультикарт». Более 20% - кредитные. В топ-3 городов по числу выпущенных карт вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Наибольшей популярностью у клиентов, оформивших «Мультикарту», пользуется бонусная опция «cashback на весь оборот». Данную программу лояльности выбрали 45% клиентов.

На втором месте - опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. (в зависимости от оборота по карте), до 8,5% годовых. Эту бонусную составляющую выбрали 12% владельцев «Мультикарты». На третьем месте по популярности – опция «Авто» (5%).

«Мультикарта» позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back,- рассказывает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ. - Использование этой карты существенно повышает доход от транзакций. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий».

С июля прошлого года «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5 п.п.

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