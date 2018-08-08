С 11 по 12 августа в Татарстане пройдет фестиваль средневекового боя

8 Авг. 19:26 2018-08-08T19:26:16+03:00

Гостям фестиваля в Болгаре предложат переодеться в древние костюмы

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11 и 12 августа в городе Болгар пройдет пятый фестиваль средневекового боя «Великий Болгар-2018». На фестиваль приезжают сотни бойцов, а боевая программа будет построена на противостоянии дворов. Участники турнира будут разделены на две армии.

Для зрителей же пройдет исторический квест «Вперед в прошлое». Участникам предложат переодеться в древних булгар, славян или представителей Золотой орды.

Чтобы обойти соперников придется изучить старинные ремесла и показать свою удаль на турнире. Для гостей выступит фолк-рок группа Mystterra вместе с камерным оркестром «Ренессанс».

На фестивале «Великий Болгар-2018» будут работать историческая ярмарка ремесел, детская игрорвая площадка, гостей также ждет насыщенная концертная программа и файер-шоу.

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