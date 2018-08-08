Прицеп с туалетной бумагой из Татарстана раздавил легковушку в Удмуртии

8 Авг. 18:02 2018-08-09T12:03:35+03:00

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8 августа в 07:43 на трассе М-7 рядом с деревней Малая Венья в Завьяловском районе Удмуртии произошла авария. Легковой автомобиль «Лада Веста» оказался раздавленным полуприцепом грузовика, который перевозил туалетную бумагу из Набережных Челнов. Рулоны разлетелись по всей трассе, временно заблокировав проезд другим автомобилям.

По словам водителя грузовика «MAN», на дороге при обгоне его подрезал легковой автомобиль, который скрылся с места ДТП. Водитель фуры пытался избежать столкновения, резко вывернул руль и опрокинулся на полосу встречного движения.

В это время там проезжал легковой автомобиль, на который упал прицеп. Водителя и пассажира «Лады Весты» с травмами различной степени тяжести с места ДТП увезли медики.

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