В Альметьевском районе Татарстана за отлов бродячих животных готовы заплатить почти полмиллиона рублей

8 Авг. 15:17 2018-08-08T15:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Из бюджета Альметьевского района выделили 494,4 тысячи рублей на отлов, усыпление и утилизацию агрессивных или неизлечимо больных бездомных животных. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок 8 августа.

Согласно техническому заданию, умерщвлять отловленных четвероногих должны гуманными методами, начиная с глубокой полной анестезии. Ветеринарам запрещается прерывать жизнь животного, если оно бодрствует, а также на глазах у других особей.

Всего с момента заключения контракта до конца 2018 года должно быть отловлено, а также усыплено 720 собак и кошек. Одно животное обойдется району около 686 рублей.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте»,«Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»