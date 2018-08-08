В Набережных Челнах горел торговый центр

8 Авг. 17:27 2018-08-08T17:27:42+03:00

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7 августа в 17:49 в диспетчерскую МЧС и дежурную часть УМВД Набережных Челнов поступило сообщение о возгорании торгового центра в 18 комплексе поселка ЗЯБ. Приехавшие спасатели увидели на крыше торгового центра "Алтын ай" огонь и сильное задымление.

Из здания сразу эвакуировали 58 человек. Двенадцать их них - сотрудники комплекса, остальные - посетители. Никто не пострадал. Когда спасатели поднялись на крышу торгового центра, оказалось, на кровле горел мусор.

- Площадь возгорания составила около одного квадратного метра, - сообщает МЧС Татарстана.

Причиной возгорания было нарушение правил пожарной безопасности при проведении кровельных работ на крыше. После ликвидации пожара сотрудники вернулись на свои рабочие места и торговый центр продолжил работать в штатном режиме.

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