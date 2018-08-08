Обвиняемый в убийстве приемной дочери татарстанец взят под стражу

8 Авг. 17:04 2018-08-08T17:04:13+03:00

Свою вину он признал, но лишь частично

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В Татарстане суд удовлетворил ходатайство следователя и взял под стражу 39-летнего Романа Григорьева. Мужчина обвиняется убийстве малолетней приемной девятилетней дочери.

Напомним, девочка скончалась 4 августа в одном из домов деревни Горка Алексеевского района. Эксперты на ее теле обнаружили с множественными телесными повреждениями и ожоги. По версии следствия, за несколько дней до гибели девочки опекун избил ее, и она скончалась от травмы головы.

Трое приемных детей Григорьева также систематически подвергались унижениям и побоям со стороны родителей. Сейчас дети из семьи изъяты и помещены в социальный приют.

Следователями совместно с психологами ведется работа с детьми по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности их опекуна. Также следствием будет дана правовая оценка действиям матери в части применения насилия к детям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту неосуществления должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье социальными работниками.

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